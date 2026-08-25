Восьмеро поляків побили трьох українців. Один з нападників хотів прочитати їм «лекцію про Волинь»

У польському місті Радом чоловік напав на трьох молодих українців після того, як запитав їх про їхнє походження. Згодом до бійки приєдналися ще семеро людей.

Про це пише польське медіа Onet із посиланням на прокурора районної прокуратури Радому.

Інцидент стався ще 2 серпня. 34-річний житель Любліна Томаш Г. приїхав у Радом на весілля, а після цього ввечері гуляв містом.

П’яний поляк побачив двох українців і зав’язав з ними розмову — запитував, звідки вони. Виникла словесна суперечка. Чоловікові не сподобалося, як українці йому відповідали. Ті ж розповіли, що він хотів «прочитати їм лекцію про Волинь».

Потім поляк покликав трьох або чотирьох молодих людей, які йшли іншим боком вулиці, і сказав їм, що це українці. Молодики відреагували «дуже бурхливо», і почалася бійка. Пізніше до побиття українців приєдналися ще кілька людей, тож загалом їх стало восьмеро.

Унаслідок цього українці отримали травми голови та обличчя. За словами прокурора, після бійки Томаш Г. замовив таксі та поїхав, ніби нічого не сталося.

Проте його особу вже встановили та висунули йому звинувачення в застосуванні насильства або незаконних погрозах із дискримінаційних мотивів, а також в участі в бійці.

Чоловік визнав себе винним і пояснив, що перебував у стані алкогольного спʼяніння. Тепер йому загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Інших нападників іще шукають.