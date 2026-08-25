У Львові почалися ексгумаційні роботи — шукають останки вояків Війська Польського

З 25 серпня по 2 жовтня 2026 року на старому Голосківському кладовищі у Львові проводитимуть дослідження для подальшої ексгумації та перепоховання останків вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року.

Про це повідомив Український інститут нацпамʼяті.

Роботи проводитимуть ТОВ «Українська пам’ять» за участі польських фахівців — співробітників Інституту національної памʼяті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

Упродовж 2019 року на території колишнього села Голоско Велике, а саме у межах старого Голосківського кладовища, уже шукали останки вояків Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. Тоді знайшли місця поховань.

Чому останки польських військових шукають саме тут?

У вересні 1939 року в передмістях Львова точилися жорстокі бої між підрозділами вермахту та Війська Польського. Одним з місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого біля Львова. Загиблих у бою вояків Війська Польського поховали у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу міста Львів.

Відносини Польщі та України в контексті ексгумацій

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися.

У відповідь на нищення українських пам’ятників у Польщі Україна запровадила мораторій на ексгумації польських поховань. Попри домовленості 2020 і 2022 років про співпрацю у сфері історичної пам’яті, питання залишалося неврегульованим.

У 2023 році Україна дозволила спільні дослідження поховань у Пужниках, але Польща досі не виконала прохання Києва відновити меморіальну табличку на могилі воїнів УПА на горі Монастир.

У січні 2025 року Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. А вже в травні на Тернопільщині закінчили ексгумацію жертв 1945 року — у Польщі це назвали проривом.