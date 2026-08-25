США виключили Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму

Державний департамент США зняв із Сирії статус держави-спонсора тероризму, у якому країна була з 1979 року. А Міністерство фінансів скасувало санкції проти угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (HTS).
Про це йдеться в офіційній заяві відомства від 24 серпня.
У Вашингтоні пояснили, що цей крок виконує обіцянку президента Дональда Трампа дати сирійському народу «шанс на велич» — рішення має відкрити Сирії шлях до нових інвестицій і допомогти її економічній та політичній стабільності.
Водночас США запровадили санкції проти двох колишніх соратників HTS, яких повʼязують з «Аль-Каїдою» і «Хурас ад-Дін».
- Сирія була у списку держав-спонсорів тероризму понад 45 років. 8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Асад утік до Москви. До влади прийшли колишні повстанці з HTS, які заявили про курс на демократичні зміни. У 2025-му Євросоюз зняв економічні санкції із Сирії, частину обмежень скасували й США.