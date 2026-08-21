Росія провела ракетні випробування біля Курильських островів, куди перед цим приїжджав Путін. Японія висловила протест

Росія провела ракетні випробування за участю військових кораблів і наземної пускової установки поблизу Курильських островів, які Японія вважає своєю територією.

Про це пише Kyodo News з посиланням на заяву Тихоокеанського флоту РФ.

У випробуваннях брали участь підрозділ із береговим ракетним комплексом «Бастіон», ракетний крейсер «Варяг» — флагман Тихоокеанського флоту, а також атомний підводний човен «Омськ».

Росіяни імітували атаку на судна. За даними Тихоокеанського флоту, нібито вдалося атакувати всі навчальні цілі на відстані щонайменше 300 км.

Точний час проведення випробувань не уточнюють. Але повідомлення з’явилося після того, як МЗС Росії викликало посла Японії Акіру Муто через протест Токіо проти поїздки до регіону Путіна 13 серпня.

«Ми не можемо терпіти кроки Росії щодо посилення військової сили на чотирьох північних островах, оскільки вони суперечать позиції нашої країни щодо цих територій», — заявив міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі.

Інший представник міністерства заявив медіа, що Японія подала протест до РФ після того, як Москва повідомила Токіо про проведення ракетних навчань.