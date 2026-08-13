Путін уперше приїхав на Курильські острови. Японія висловила протест, бо вважає їх своїми

У четвер, 13 серпня, Путін уперше за час свого президентства відвідав острів Ітуруп, який належить до Курильського архіпелагу. Японія, яка вважає ці території своїми, висловила рішучий протест.

Про це пишуть російські пропагандистські медіа та Kyodo News.

На острові Ітуруп Путін відвідав рибопереробний комбінат «Ясний», центральну районну лікарню, школу і зустрівся з губернатором Сахалінської області.

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Згодом міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі заявив, що країна «рішуче протестує» проти візиту Путіна. Він наголосив, що острів Ітуруп «за своєю суттю є невідʼємною територією Японії як історично, так і згідно з міжнародним правом».

Премʼєрка Японії Санае Такаїчі теж відреагувала на поїздку Путіна на Курили. За її словами, цей візит суперечить послідовній позиції Японії щодо Північних територій, а також ображає почуття японського народу.

«З моменту, коли в січні 2024 року президент Путін заявив, що обовʼязково відвідає Північні території, уряд Японії неодноразово звертався до російської сторони з проханням не допускати візиту президента на Північні території», — зазначила премʼєрка.

Вона додала, що цей візит «ще більше загострив антиросійські настрої в Японії та ускладнив відновлення відносин у середньо- і довгостроковій перспективі».

«Ми сподіваємося, що російська сторона серйозно сприйме всю важливість цієї ситуації», — зауважила Такаїчі.