У Хорватії взяли під варту українця Журавльова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків»

У Хорватії відправили під варту українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві «Північних потоків».

Про це пише Index.

Сьогодні чоловіка доставили до окружного суду після допиту в окружній прокуратурі. Журавльову рекомендували обрати запобіжку у вигляді увʼязнення, щоб екстрадувати до Німеччини. Його хорватський адвокат Матія Мілош заявив, що вони будуть оскаржувати це рішення.

19 серпня прокуратура Німеччини затримала українця в Хорватії та оголосила йому підозру в спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» в Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини.

Це вже третя спроба німецьких слідчих його затримати. У 2024 році Журавльова намагалися заарештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну. А восени 2025-го польська поліція таки затримала Журавльова, але тоді суд відмовив видати його Німеччині.