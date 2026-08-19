Литва отримала від США «анкету лояльності до політики Трампа»

Литва отримала від Міноборони США анкету із запитанням про ставлення до зовнішньої політики президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє LRT.
У відомстві розповіли, що анкета містить запитання про витрати на оборонку, співпрацю зі США в цьому секторі, зобовʼязання перед союзними силами й участь у міжнародних місіях. Наразі Литва готує відповідь на анкету.
Раніше Bloomberg із посиланням на документ писало, що результати опитування можуть вплинути на скорочення військової присутності США в деяких країнах.
Зокрема, анкета містить такі запитання:
- чи підтримувала країна публічно зовнішню політику США;
- які обмеження вона встановлювала для використання американськими військовими своїх баз;
- чи купує вона зброю та інше обладнання у американських оборонних компаній;
- чи виступала проти правил, які обмежують контракти з американськими виробниками;
- чи готова підтримувати підхід адміністрації Трампа до міжнародної політики — діяти «сильно, чітко й тихо» (посилання на вислів голови Пентагону Піта Гегсета).
Також там є запитання про військову операцію США на Близькому Сході.
- Анкету розіслали на тлі шестимісячного перегляду військової присутності США в Європі. Його мають завершити до грудня. У квітні WSJ писала, що адміністрація Трампа розглядає можливість вивести свої війська з країн НАТО, які не допомагали під час війни з Іраном, і передислокувати їх до країн, що активно підтримували військову кампанію США. За даними медіа, цей план може призвести до того, що більшу кількість американських військ розмістять ближче до західних кордонів Росії.
- 1 травня Трамп наказав Пентагону вивести з Німеччини 5 000 американських військових без повної заміни цих сил. А наприкінці місяця Міністерство оборони США скоротило кількість бойових бригад у Європі з чотирьох до трьох.