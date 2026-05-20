США скоротили кількість бойових бригад у Європі

Міністерство оборони США скоротило кількість бойових бригад у Європі з чотирьох до трьох.

Про це написав речник Пентагону Шон Парнелл в Х.

За його словами, це повертає чисельність бригадних бойових груп у Європі до рівня 2021 року. Він додав, що у зв’язку з цим тимчасово затримається процес розгортання американських військ у Польщі.

Парнелл розповів, що Міноборони США проаналізує власні потреби й здатність європейських союзників робити внесок в оборону Європи та визначить, де розташує американські сили.

«Цей аналіз покликаний просувати політику «Америка понад усе» президента Дональда Трампа в Європі та інших регіонах, зокрема шляхом стимулювання і надання можливостей союзникам по НАТО взяти на себе основну відповідальність за оборону Європи», — йдеться в заяві.