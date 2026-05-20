США скоротили кількість бойових бригад у Європі

Міністерство оборони США скоротило кількість бойових бригад у Європі з чотирьох до трьох.
Про це написав речник Пентагону Шон Парнелл в Х.
За його словами, це повертає чисельність бригадних бойових груп у Європі до рівня 2021 року. Він додав, що у зв’язку з цим тимчасово затримається процес розгортання американських військ у Польщі.
Парнелл розповів, що Міноборони США проаналізує власні потреби й здатність європейських союзників робити внесок в оборону Європи та визначить, де розташує американські сили.
«Цей аналіз покликаний просувати політику «Америка понад усе» президента Дональда Трампа в Європі та інших регіонах, зокрема шляхом стимулювання і надання можливостей союзникам по НАТО взяти на себе основну відповідальність за оборону Європи», — йдеться в заяві.
- Першого травня Трамп наказав Пентагону вивести з Німеччини 5 000 американських військових. Після цього зʼявилась інформація, що їх можуть розмістити в Польщі. Проте 14 травня The Wall Street Journal та ще кілька американських медіа написали, що Пентагон скасував рішення розмістити в Польщі бронетанкову бригаду чисельністю понад 4 тисячі військових.
- Також Bloomberg з посиланням на джерела в НАТО повідомило, що США можуть вивести військових і з Італії та припинити участь у деяких військових навчаннях.