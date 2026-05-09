Bloomberg: У НАТО прогнозують, що США виведуть військових не тільки з Німеччини

Європейські союзники Вашингтону прогнозують, що президент Дональд Трамп накаже вивести більше американських військових, і не тільки з Німеччини.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела в НАТО.
За інформацією дипломатів, військових можуть вивести і з Італії. Сьогодні в коментарі для італійської газети Corriere della Sera президент США підтвердив, що «все ще розглядає» можливість перемістити американські війська з італійських баз.
Окрім того, Трамп може відмовитися від затвердженого ще за президентства Джо Байдена плану про дислокацію ракет великої дальності в Німеччині. Також Вашингтон може припинити участь у деяких військових навчаннях і перенаправити свої сили до більш дружніх до президента США країн.
- Першого травня Трамп наказав Пентагону вивести з Німеччини 5 000 американських військових. Міністр оборони країни Борис Пісторіус прокоментував плани США та заявив, що це було очікувано. Тоді він додав, що це має спонукати Європу взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.