Медіа: Трамп наказав вивести з Німеччини пʼять тисяч американських військових

Президент США Дональд Трамп наказав Пентагону вивести з Німеччини пʼять тисяч американських військових.

Про це повідомили медіа The Hill і The Wall Street Journal.

За словами високопоставленого чиновника Пентагону, перебазування поверне чисельність американських військ у Європі приблизно до того рівня, який був до 2022 року. З Німеччини виведуть одну бригаду сухопутних військ, а також, ймовірно, інші підрозділи США, які розміщені у країні.

Крім того, зміни торкнуться батальйону далекобійних ракетних систем, який попередня адміністрація планувала розгорнути у країні наприкінці 2026 року.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що США пішли на такий крок після ретельного аналізу американських сил у Європі. За його словами, військових виведуть упродовж наступних 6—12 місяців.

Кілька днів тому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував Вашингтон, заявивши, що США не мають стратегії у війні з Іраном. Представник Пентагону назвав заяви німецького канцлера «недоречними» та заявив, що Трамп наказав вивести війська, реагуючи на «контрпродуктивні зауваження Мерца».

Раніше цього тижня Трамп також пригрозив вивести американські війська з Іспанії та Італії. Рішення щодо цього ще немає.