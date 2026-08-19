Медіа: Українця Журавльова, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», затримали на зйомках фільму про цей теракт у Хорватії

Українця Володимира Журавльова, якого німецькі слідчі підозрюють у підриві «Північних потоків», сьогодні затримали просто під час зйомок фільму про цю диверсію в Хорватії.

Про це пише німецьке видання LTO.

На початку серпня в Хорватії розпочали зйомки політичного трилера «Зміїний острів». Хорватські медіа писали, що стрічка присвячена диверсії на газопроводах «Північні потоки» в Балтійському морі.

За сюжетом у центрі історії — таємна команда українських водолазів, яка вирушає на небезпечну підводну місію на тлі загострення війни між Росією та Україною. Саме ця команда, згідно із синопсисом стрічки, повʼязана із саботажем газопроводів.

Серед акторів фільму — голлівудські зірки Шон Пенн та Едрієн Броуді, а режисером є Даг Лайман, відомий, зокрема, за фільмами «Ідентифікація Борна» та «Містер і місіс Сміт».

Спочатку знімальна група працювала в Загребі, а потім перебралася до Пули — ймовірно, для зйомок підводних сцен. Саме там і затримали Володимира Журавльова, стверджує LTO.

Це вже третя спроба німецьких слідчих затримати українця. У 2024 році його намагалися арештувати в Польщі, але він встиг виїхати в Україну. А восени 2025-го польська поліція таки затримала Журавльова, але тоді суд відмовив видати його Німеччині.

19 серпня 2026 року прокуратура Німеччини затримала українця в Хорватії та оголосила йому підозру у спільному влаштуванні вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні споруд. За версією німецького слідства, він був одним з водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2» в Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії Журавльова мають доправити до Федерального суду Німеччини.