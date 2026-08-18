Міжнародний союз біатлоністів відмовився допускати росіян до змагань попри рекомендації МОК

Міжнародний союз біатлоністів відмовився знімати санкції з російських спортсменів і допускати їх до змагань.

Поскаржився керівник пресслужби Спілки біатлоністів Росії (СБР) Сергій Аверʼянов.

За його словами, СБР звернулась до Міжнародного союзу біатлоністів перед конгресом, який має відбутись у німецькому Берхтесгадені — російська сторона просила повернути спортсменів на міжнародні змагання та знову зробити Спілку біатлоністів РФ повноцінним членом федерації.

Проте Міжнародний союз біатлоністів відмовився розглядати повернення росіян на змагання. Там пояснили свою позицію тим, що умови, через які проти РФ застосували санкції у 2022 році, не були усунуті, тому і рішення не переглядатимуть.

Варто додати, що під егідою Міжнародного союзу біатлоністів виступати під нейтральним статусом не можна — це означає, що навіть частково зняти санкції з росіян неможливо.