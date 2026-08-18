Марʼяна Безугла повернулась до фракції «Слуга народу»

Народна депутатка Марʼяна Безуглая знову приєдналася до фракції «Слуга народу» у Верховній Раді.

Про це на засіданні 18 серпня повідомив перший заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Оновлено о 15:20. Марʼяна Безугла пояснила, чому повернулась до фракції «Слуга народу».

Нардепка хоче створити спецкомісію щодо військової юстиції, яку не може очолювати позафракційний нардеп. Безугла припускає, що це рішення може бути тимчасовим.

Що передувало

Про намір вийти з партії та фракції «Слуга народу» Марʼяна Безугла заявила ще 11 січня 2024 року. Тоді вона зазначила, що «слабка фракція та партія у війну їй не потрібні».

Це трапилось на тлі скандалу, повʼязаного з дописами Безуглої у Фейсбуку, які стосувалися тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (нардепка, зокрема, писала, що Залужний не надав плану війни на 2024 рік, тому військове керівництво України «має піти»). Безуглу також хотіли відкликати з посади заступника голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

6 лютого Безугла заявила, що її виключили з партії «Слуга народу», а влітку вона вийшла з фракції. У вересні того ж року Рада звільнила її з посади заступниці голові оборонного комітету.