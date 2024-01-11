Марʼяна Безугла заявила про вихід із партії та фракції «Слуга народу»

Заступниця голови комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Марʼяна Безугла вночі 11 січня заявила, що виходить зі складу фракції та партії «Слуга народу».

«Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину», — зазначила вона після того, як удень 10 січня у Верховній Раді блокували трибуну, вимагаючи внести до порядку денного парламенту постанову про відкликання Безуглої з посади в комітеті (постанови так і не внесли до порядку).

Безугла також звинуватила у «злочинній інертності» комітет, до складу якого входить, і заявила: «Мені не потрібна ваша квота заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли ви вимагаєте, щоб я мовчала».

На думку нардепки, Верховній Раді і Збройним силам України потрібні «радикальні зміни».

«Ніщо не може забрати внутрішнє почуття честі й гідності. І часу немає. Я написала заяву на вихід із фракції та партії «Слуга народу». Підтримую президента. Залишаюся мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами», — підсумувала вона.