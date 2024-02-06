Марʼяна Безугла заявила про виключення з партії «Слуга народу»

Марʼяна Безугла заявила, що її виключили з партії «Слуга народу». Вона стверджує, що її заяву на вихід задовольнила голова партії Олена Шуляк.

«Всі мої спроби доказати, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019, змінити формат, позиціювання, розсекретити дані щодо воюючих членів партії (а їх немало), приділити увагу ідейній складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо, — все ігнорувалося», — пояснила Безугла.

Вона також зазначила, що в партії «майже нічого не відбувається».

«Слуга Народу» не жахлива партія. Тут працюють багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей. Можна було б багато чого розвинути. І Шуляк не безнадійна. Але партія зараз існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці», — заявила Безугла.

Перед цим Безугла заявила, що звернулася до голови фракції Давида Арахамії та керівництва Верховної Ради для того, щоб «зачитали її вихід із фракції «Слуга народу», не «загубили ніде».

У коментарі УНІАН Олена Шуляк заявила, що «ще раніше» задовольнила заяву Безуглої про вихід з партії.