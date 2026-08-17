Politico: Новообраний премʼєр Британії переписувався з людиною, яка видавала себе за голову апарату Трампа

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем листувався з людиною, яка видавала себе за одну з найближчих радниць президента США Дональда Трампа.

Про це Politico анонімно розповіли четверо чиновників.

Новий прем’єр спілкувався з людиною, яка представлялася головою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс, перш ніж запідозрив, що контакт несправжній.

Що саме обговорювалося під час листування з Бернемом і коли саме надсилалися повідомлення — невідомо. Інформацію про помилковий контакт ретельно приховували.

Посольство Великої Британії у Вашингтоні настільки занепокоїлося інцидентом, що повідомило про нього Білий дім, розповіли двоє чиновників.

У британському уряді побоювалися, що телефон Вайлс могли знову зламати. Білий дім відмовився від коментарів.

Минулого року Білий дім і ФБР розпочали розслідування після того, як сенатори, губернатори та керівники американських компаній отримували текстові повідомлення та дзвінки від людини, яка видавала себе за голову апарату Трампа. Як писав The Wall Street Journal, Вайлс розповіла своїм колегам про злам контактів у її мобільному телефоні.