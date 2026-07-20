Енді Бернем став новим премʼєр-міністром Великої Британії

Король Чарльз III офіційно прийняв відставку премʼєра Кіра Стармера та офіційно призначив замість нього Енді Бернема, який раніше був мером графства Великий Манчестер.

Про це пише The Guаrdian.

Бернем заявляв, що збереже нинішній рівень підтримки України. Він також наголошував, що Велика Британія живе у дедалі небезпечнішому світі через «російську агресію», конфлікт на Близькому Сході, кліматичну й енергетичну нестабільність, а також через стрімкий розвиток технологій, які змінюють характер війни.

56-річний Бернем 19 червня переміг на додаткових виборах в окрузі Мейкерфілд на північному заході Англії, ставши депутатом британського парламенту. Перед цим він був членом Палати громад, працював в уряді премʼєра Гордона Брауна, зокрема у сферах культури, медіа, спорту та охорони здоровʼя.

Бернем є одним із засновників Unbroken Cities Network — ініціативи, яка обʼєднує міста по всьому світу, щоб допомагати розвивати програму реабілітації в Україні. У березні 2022 року він організовував збір гуманітарки для мешканців Києва, Харкова і Львова, які постраждали від війни.

«Ми не повинні дозволити Росії досягти своїх цілей в Україні. Вкрай важливо, щоб ми продовжували надавати українцям усіляку допомогу. Уряд Великої Британії підтвердив свою прихильність до цієї лінії, і необхідно, щоб наші союзники зробили те саме», — сказав він у День памʼяті жертв Голодомору 2024 року.