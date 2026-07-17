Енді Бернем очолив Лейбористську партію. Це означає, що він стане премʼєром Великої Британії

Політик Енді Бернем офіційно став лідером Лейбористської партії — він був єдиним кандидатом та отримав 379 голосів від депутатів своєї партії та 23 — від профспілок і соціалістичних обʼєднань, що входять до її складу.

Про це пише Sky News.

Це означає, що він очолить уряд на посаді прем’єра після того, як інший лейборист Кір Стармер пішов у відставку. Бернем додав, що ще не знає, хто буде в новому уряді.

Кандидатуру Бернема має затвердити король Чарльз III, після цього він офіційно вступить на посаду голови уряду 20 липня. Спочатку Стармер відвідає Букінгемський палац, де офіційно подасть монарху прохання про відставку з посади премʼєра. Одразу після цього до резиденції вирушить Бернем, аби отримати від короля дозвіл, щоб сформувати новий уряд.

Що відомо про Енді Бернема

56-річний Бернем, який раніше був мером графства Великий Манчестер, 19 червня переміг на додаткових виборах в окрузі Мейкерфілд на північному заході Англії, ставши депутатом британського парламенту.

Скласти присягу до парламенту він має сьогодні, повідомляла німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle. Під час голосування він випередив кандидата від ультраправої партії Reform UK Роберта Кеньона, набравши майже 55% голосів.

Перед цим Енді Бернем був членом Палати громад, працював в уряді премʼєра Гордона Брауна, зокрема у сферах культури, медіа, спорту та охорони здоровʼя. Він заявляв, що планує взяти участь у будь-яких наступних виборах лідера лейбористів.

Він є одним із засновників Unbroken Cities Network — ініціативи, яка обʼєднує міста по всьому світу, щоб допомагати розвивати програму реабілітації в Україні. У березні 2022 року він організовував збір гуманітарки для мешканців Києва, Харкова і Львова, які постраждали від війни.

«Ми не повинні дозволити Росії досягти своїх цілей в Україні. Вкрай важливо, щоб ми продовжували надавати українцям усіляку допомогу. Уряд Великої Британії підтвердив свою прихильність до цієї лінії, і необхідно, щоб наші союзники зробили те саме», — сказав він у День памʼяті жертв Голодомору 2024 року.