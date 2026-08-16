Прах Коновальця в Україні, замах на Kyivstoner і «Хартія» в проєкті Єрмака «Адвокат+». Головне за тиждень

Цього тижня в Україну привезли прах засновника і першого голови Організації українських націоналістів, полковника Армії УНР Євгена Коновальця, 76 керівникам ТЦК різного рівня повідомили про підозру, а NASA показало Крим частиною Росії під час трансляції сонячного затемнення.

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Підозри керівникам ТЦК

11 серпня поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Після цього правоохоронці почали перевіряти обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов’язаних. Перед цим слідчі ДБР прийшли до понад 100 ТЦК та СП у більшості регіонів України з перевірками.

Сонячне затемнення

12 серпня мешканці різних куточків світу могли спостерігати за сонячним затемненням. Найкраще його було видно в Гренландії, Ісландії, Іспанії та Португалії. В Україні — лише частково. Однак NASA під час трансляції сонячного затемнення показало на мапі світу тимчасово окупований Крим як частину Росії. Наразі NASA публічно не коментувало, чому півострів зобразили саме так.

Прах Євгена Коновальця в Україні

13 серпня прах Євгена Коновальця зустріли в Україні з державними та військовими почестями. Останки повернули з Нідерландів, де полковник був похований. Перепоховають його на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Україна виконає історичну обіцянку українських націоналістів, які ще в 1938 році присягнули перепоховати Коновальця в Києві після відновлення незалежності України.

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Вибух на заводі, що постачає озброєння Україні

13 серпня на заводі KNDS Ammo Italy в Коллеферро на півдні Італії стався вибух. Обійшлося без постраждалих. Наступного дня стало відомо, що завод виробляє боєприпаси та зброю, які через європейських партнерів передають Україні.

Серед озброєння, яке виробляє холдинг, — самохідні артилерійські установки CAESAR, танки Leopard і снаряди калібру 155 мм.

Замах на репера Kyivstoner у Польщі

14 серпня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в Польщі намагалися вбити громадянина, який має паспорти України та США. Він не називав імені, лише написав, що ця людина «була незручною для режиму Володимира Путіна». Наступного дня польські медіа написали, що йдеться про репера Kyivstoner (справжнє імʼя — Альберт Васильєв).

Альберт Васильєв, який узяв творчий псевдонім Kyivstoner, до 19 років жив в Україні, а потім виїхав до США, де проживала його мама.

«Хартія» приєдналася до проєкту Єрмака «Адвокат+»

15 серпня стало відомо, що 2 корпус НГУ «Хартія» приєднався до проєкту екскерівника ОП Андрія Єрмака «Адвокат+» з правової допомоги військовим. Після цього Сергій Жадан прокоментував рішення і написав: «Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком». Також він додав, що не хотів би, щоб Єрмак займався його адвокатською роботою.