Завод в Італії, де вчора сталися вибухи й виникла пожежа, передає озброєння Україні. Що про нього відомо
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Polizia di Stato / Facebook
Завод на півдні Італії, де 13 серпня стався вибух, виробляє боєприпаси та зброю, які через європейських партнерів передають Україні. Йдеться про KNDS Ammo Italy в Коллеферро.
Про це йдеться на сайті KNDS.
Підприємство входить до франко-німецького оборонного холдингу KNDS, який є одним із ключових промислових партнерів українських Збройних сил. У 2024 році KNDS відкрив у Києві дочірню компанію KNDS Ukraine LLC.
Однією з цілей створення KNDS Ukraine було надати українській промисловості можливості для самостійного технічного обслуговування і ремонту техніки KNDS — це танки Leopard 1 і Leopard 2, самохідні артилерійські установки CAESAR, бойові розвідувальні машини AMX-10 RC, броньовані самохідні гаубиці PzH 2000 та самохідні зенітні установки Gepard.
Також KNDS та українська оборонна промисловість планували спільно виробляти в Україні 155-мм артилерійські боєприпаси.
Серед озброєння, яке виробляє холдинг, — самохідні артилерійські установки CAESAR, танки Leopard та снаряди калібру 155 мм. У 2024 році компанія повідомляла, що 800 її бойових систем розгорнули в Україні.
- 10 серпня у Болгарії на території військового заводу «EMKO» в селі Беліца поблизу Трявни сталися вибухи. Спершу на заводі «EMKO» загорілася вантажівка. Після цього на складі боєприпасів (в одному із цехів) почалася детонація.
- Цей завод, на якому виробляють артилерійські снаряди, міномети і боєприпаси, належить болгарському бізнесмену Омеляну Гебреву. За словами Омеляна Гебрева, після 2014 року компанія «ЕМКО» передавала Україні боєприпаси, що зберігалися на чеських військових складах у Врбетіце.