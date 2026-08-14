Завод в Італії, де вчора сталися вибухи й виникла пожежа, передає озброєння Україні. Що про нього відомо

Завод на півдні Італії, де 13 серпня стався вибух, виробляє боєприпаси та зброю, які через європейських партнерів передають Україні. Йдеться про KNDS Ammo Italy в Коллеферро.

Про це йдеться на сайті KNDS.

Підприємство входить до франко-німецького оборонного холдингу KNDS, який є одним із ключових промислових партнерів українських Збройних сил. У 2024 році KNDS відкрив у Києві дочірню компанію KNDS Ukraine LLC.

Однією з цілей створення KNDS Ukraine було надати українській промисловості можливості для самостійного технічного обслуговування і ремонту техніки KNDS — це танки Leopard 1 і Leopard 2, самохідні артилерійські установки CAESAR, бойові розвідувальні машини AMX-10 RC, броньовані самохідні гаубиці PzH 2000 та самохідні зенітні установки Gepard.

Також KNDS та українська оборонна промисловість планували спільно виробляти в Україні 155-мм артилерійські боєприпаси.

Серед озброєння, яке виробляє холдинг, — самохідні артилерійські установки CAESAR, танки Leopard та снаряди калібру 155 мм. У 2024 році компанія повідомляла, що 800 її бойових систем розгорнули в Україні.