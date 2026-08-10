У Болгарії на військовому заводі сталися вибухи. Із району евакуювали близько 300 людей

У Болгарії на території військового заводу «EMKO» в селі Беліца поблизу Трявни сталися вибухи.

Про це повідомив мер Трявни Денчо Мінев.

Вранці 10 серпня на заводі «EMKO» загорілася вантажівка. Після цього на складі боєприпасів (в одному із цехів) почалася детонація. Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв припустив, що вибухи могли статися з внутрішньої причини.

Вибухи було чути на відстані понад 15 км. За даними BNT News, вибухова хвиля пошкодила вікна й меблі в будинках місцевих жителів. Із району евакуювали близько 300 людей. Постраждалих, попередньо, немає.