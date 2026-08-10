У Болгарії на військовому заводі сталися вибухи. Із району евакуювали близько 300 людей

У Болгарії на території військового заводу «EMKO» в селі Беліца поблизу Трявни сталися вибухи.
Про це повідомив мер Трявни Денчо Мінев.
Вранці 10 серпня на заводі «EMKO» загорілася вантажівка. Після цього на складі боєприпасів (в одному із цехів) почалася детонація. Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв припустив, що вибухи могли статися з внутрішньої причини.
Вибухи було чути на відстані понад 15 км. За даними BNT News, вибухова хвиля пошкодила вікна й меблі в будинках місцевих жителів. Із району евакуювали близько 300 людей. Постраждалих, попередньо, немає.
- Цей завод, на якому виробляють артилерійські снаряди, міномети і боєприпаси, належить болгарському бізнесмену Омеляну Гебреву. У 2019 році The New York Times писала, що російські спецслужби могли стояти за спробою вбивства Гебрева. У 2015-му він і ще двоє людей потрапили до лікарні після отруєння. Розслідування пов’язало цей епізод з російським військовим розвідувальним підрозділом ГРУ.
- За словами Омеляна Гебрева, після 2014 року компанія «ЕМКО» передавала Україні боєприпаси, що зберігалися на чеських військових складах у Врбетіце.