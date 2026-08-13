Прах голови ОУН Коновальця вже в Україні — його зустріли з державними та військовими почестями

Прах засновника і першого голови Організації українських націоналістів, полковника Армії УНР, командира Січових стрільців Євгена Коновальця вже в Україні.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

Його зустріли з державними та військовими почестями. Останки повернули з Нідерландів, де Коновалець був похований. Перепоховають його на Національному військовому меморіальному кладовищі.

17 липня Кабмін ухвалив рішення, яке дозволило перепоховати в Україні останки Євгена Коновальця. Тоді голова ОУН Богдан Червак заявив, що таким чином Україна нарешті виконає історичну обіцянку українських націоналістів, які ще в 1938 році присягнули перепоховати Коновальця в Києві після відновлення незалежності України. Коновальця у 1938 році вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Ірина Верещук / Facebook

Перепоховання видатних українців

У червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок перепоховання на НВМК видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

У кінці березня 2026-го керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом подасть на розгляд президента напрацювання та пропозиції про створення Пантеону видатних українців, на якому будуть перепоховані видатні вихідці з України, які наразі поховані за кордоном.

Закон про Пантеон президент Володимир Зеленський подав до парламенту в День Конституції — 28 червня. Верховна Рада ухвалила його 1 липня, а згодом Кабінет міністрів визначив, що Пантеон мають створити на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Це буде меморіальний комплекс для поховання та перепоховання борців за незалежність України й інших видатних діячів української історії.

25 травня на НВМК перепоховали лідера ОУН, полковника Армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник.