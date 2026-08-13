NASA показала Крим частиною Росії під час трансляції сонячного затемнення

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) під час трансляції сонячного затемнення показало на карті світу тимчасово окупований Крим як частину Росії.
Це видно на кадрах з прямого ефіру.
У середу, 12 серпня, мешканці різних куточків світу могли спостерігати за сонячним затемненням. Найкраще його було видно в Гренландії, Ісландії, Іспанії та Португалії. В Україні — лише частково.
NASA транслювала природне явище у прямому ефірі. Однак глядачі помітили, що на карті з відео Крим візуально відокремили від материкової частини України, фактично позначивши його як російську територію.
Наразі NASA публічно не коментувала, чому півострів зобразили саме так.
- Подібний випадок стався у 2024 році — тоді Міжнародна федерація футболу (ФІФА) під час жеребкування на Чемпіонат світу 2026 року теж показала мапу України без тимчасово окупованого Росією Криму. Згодом цей фрагмент видалили з трансляції.