ФІФА показала мапу України без Криму під час жеребкування на ЧС-2026. У МЗС відреагували

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) під час жеребкування на Чемпіонат світу 2026 року показала мапу України без тимчасово окупованого Росією Криму.

Таку мапу показали під час жеребкування.

У Міністерстві закордонних справ України на це вже відреагували. Речник МЗС Георгій Тихий виправив мапу і наголосив, що Україна чекає від ФІФА публічних вибачень.

«Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не тільки діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини і злочин агресії проти України», — зазначив речник МЗС України.

У ФІФА пояснювали, що низку збірних розведуть по різних групах, тож деякі не можуть зіграти одна проти одної, як-от Україна та Білорусь, Косово і Сербія, Вірменія та Азербайджан. Саме тоді на екрані з’явилася каринка з мапою, де зобразили Україну без Криму.

Українська асоціація футболу вже направила лист на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрема та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса щодо неприпустимості таких зображень територій України у картах.

В УАФ нагадали, що Росія веде проти України руйнівну загарбницьку війну, і вказали на непослідовну позицію міжнародних спортивних організацій у цьому питанні.