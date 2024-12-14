ФІФА показала мапу України без Криму під час жеребкування на ЧС-2026. У МЗС відреагували

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) під час жеребкування на Чемпіонат світу 2026 року показала мапу України без тимчасово окупованого Росією Криму.
Таку мапу показали під час жеребкування.
У Міністерстві закордонних справ України на це вже відреагували. Речник МЗС Георгій Тихий виправив мапу і наголосив, що Україна чекає від ФІФА публічних вибачень.
«Перекроюючи міжнародні кордони у вчорашньому ефірі, ви не тільки діяли проти міжнародного права, а й підтримали російську пропаганду, воєнні злочини і злочин агресії проти України», — зазначив речник МЗС України.
У ФІФА пояснювали, що низку збірних розведуть по різних групах, тож деякі не можуть зіграти одна проти одної, як-от Україна та Білорусь, Косово і Сербія, Вірменія та Азербайджан. Саме тоді на екрані з’явилася каринка з мапою, де зобразили Україну без Криму.
Українська асоціація футболу вже направила лист на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрема та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса щодо неприпустимості таких зображень територій України у картах.
В УАФ нагадали, що Росія веде проти України руйнівну загарбницьку війну, і вказали на непослідовну позицію міжнародних спортивних організацій у цьому питанні.
- Збірна України з футболу у групі D зіграє проти команд Ісландії та Азербайджану на відборі ЧС-2026. Також конкурентами України можуть бути Франція або Хорватія — матч відбудеться з тією збірною, яка виграє у протистоянні двох країн.