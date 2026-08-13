WP: США під час війни з Іраном втратили приблизно 25% своїх безпілотників MQ-9 Reaper

США втратили щонайменше 45 безпілотників MQ-9 Reaper під час війни з Іраном — це приблизно 25% їхнього флоту цих дронів.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Безпілотники Reaper використовують для розвідки та завдання точкових ударів. За даними Військово-повітряних сил США, залежно від типу встановлених сенсорів і озброєння вартість одного такого дрона може становити від $30 до $50 мільйонів. Отже, США у війні з Іраном втратили орієнтовно $1,3 мільярда.

Ще один американський посадовець сказав WP, що не всі втрачені Reaper були збиті. Деякі з дронів розбилися після того, як їхні оператори втратили з ними зв’язок.

Reaper активно використовували в районі Ормузької протоки. Як пише WP, ці безпілотники летять повільно й часто на невеликій висоті, що робить їх відносно легкою мішенню для іранських військових, а також пов’язаних з Іраном сил і проксі-угруповань у Ємені та Іраку.

Дефіцит ракет у США

4 серпня Reuters написав, що армія США вичерпала майже весь свій запас ракет великої дальності, зокрема ATACMS, якими Україна бʼє по цілях у глибині Росії. А CNN повідомляв, що військові США витратили майже 80% наявних запасів до системи ППО THAAD.

Саме через виснаження запасів, кажуть джерела WP, Трамп останніми днями відмовився від нових масштабних ударів по Ірану, хоча обіцяв «найбільшу атаку з часів Другої світової війни».

За перший місяць війни в Ірані США випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk та понад 1 000 ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD. США також використали понад 1 300 тактичних балістичних ракет в перші тижні бойових дій. Світові запаси ракет Patriot скоротилися з 2 200 до менш ніж 827, а ракет THAAD — з 452 до менш ніж 278.

Дефіцит ракет впливає не лише на операції США на Близькому Сході. Через обмежені запаси західних союзників Україна теж стикається з нестачею ракет для систем ППО, що ускладнює захист від російських повітряних атак.

Адміністрація президента США просила Конгрес виділити ще $67 мільярдів на поповнення військових запасів після значних витрат у війні з Іраном. Однак відповідний законопроєкт поки що не отримав підтримки законодавців. Виробництво нових ракет теж потребує часу: деякі види озброєння, зокрема ракети для комплексів Patriot, можуть виготовлятися до двох років.