У Міжнародному реєстрі збитків агресії РФ зʼявились нові категорії — за гуманітарні витрати та розмінування

Україна розширює механізм компенсації збитків від агресії РФ — Міжнародний реєстр збитків відкрив ще дві категорії заяв.
Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра.
Тепер в реєстрі є такі додаткові категорії:
- B4 — державні гуманітарні витрати: евакуація, тимчасове житло, екстрена медична допомога, реабілітація і компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло за програмою «єВідновлення»;
- B5 — витрати на розмінування: роботи з очищення від боєприпасів, навчання фахівців, інформування про небезпеку.
Подати заяви за цими категоріями зможуть держава Україна, центральні, регіональні та місцеві органи влади й установи.
Реєстр збитків через агресію Росії
Міжнародний реєстр збитків створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року. Наразі до Реєстру надійшло вже майже 180 тисяч заяв українців.
Одним з інструментів цього реєстру є Компенсаційна комісія, яка має вивчати всі заяви й оцінювати реальну суму збитків — її створення підтримала ПАРЄ і ратифікувала Верховна Рада. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.
В Україні також діє Реєстр пошкодженого і знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.