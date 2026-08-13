У Міжнародному реєстрі збитків агресії РФ зʼявились нові категорії — за гуманітарні витрати та розмінування

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Реєстр збитків через агресію Росії

Міжнародний реєстр збитків створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року. Наразі до Реєстру надійшло вже майже 180 тисяч заяв українців.

Одним з інструментів цього реєстру є Компенсаційна комісія, яка має вивчати всі заяви й оцінювати реальну суму збитків — її створення підтримала ПАРЄ і ратифікувала Верховна Рада. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.

В Україні також діє Реєстр пошкодженого і знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.