ПАРЄ підтримала створення міжнародної комісії з компенсацій Україні. Що це означає

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно підтримала проєкт конвенції про створення міжнародної комісії з розгляду заяв для України та відшкодування збитків через агресію РФ.

Про це повідомила нардепка та членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, висновок ПАРЄ закріпив, що Росія має понести всі юридичні наслідки своїх міжнародно-протиправних дій проти України (агресія, порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини).

Комісія з розгляду заяв стане другим елементом компенсаційного механізму після Реєстру збитків, який вже отримав понад 60 тисяч заяв від постраждалих.

Новий інструмент дозволить не лише Україні як державі, але й фізичним та юридичним особам подавати позови щодо шкоди, завданої агресією РФ.

Кравчук додала, що рішення комісії будуть остаточними й мають стати правовим підґрунтям для відшкодування.

«Водночас ПАРЄ наголошує на необхідності повернутися в майбутньому до питання розширення часових рамок для охоплення злочинів починаючи з 2014 року», — додала Кравчук.