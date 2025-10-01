ПАРЄ підтримала створення міжнародної комісії з компенсацій Україні. Що це означає

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно підтримала проєкт конвенції про створення міжнародної комісії з розгляду заяв для України та відшкодування збитків через агресію РФ.
Про це повідомила нардепка та членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук.
За її словами, висновок ПАРЄ закріпив, що Росія має понести всі юридичні наслідки своїх міжнародно-протиправних дій проти України (агресія, порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини).
Комісія з розгляду заяв стане другим елементом компенсаційного механізму після Реєстру збитків, який вже отримав понад 60 тисяч заяв від постраждалих.
Новий інструмент дозволить не лише Україні як державі, але й фізичним та юридичним особам подавати позови щодо шкоди, завданої агресією РФ.
Кравчук додала, що рішення комісії будуть остаточними й мають стати правовим підґрунтям для відшкодування.
«Водночас ПАРЄ наголошує на необхідності повернутися в майбутньому до питання розширення часових рамок для охоплення злочинів починаючи з 2014 року», — додала Кравчук.
- У квітні 2024 року запустили Міжнародний реєстр збитків. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.
- Країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.
- В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а люди мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з реєстру від держави.