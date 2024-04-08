В Україні запустили реєстр збитків через війну. Як подати заявку і чому компенсацію треба вимагати, навіть якщо ви вже її отримали — пояснює виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський

Скільки заяв надійшло в перший день?

За першу добу ми отримали 510 звернень, а всього в цій категорії очікуємо від 300 до 600 тисяч заяв. З технічного погляду це тест, наскільки добре працює система, чи є проблеми. Очевидно, вони будуть, бо «Дія» також вперше в історії працює з міжнародною передачею даних.

Поки подавати заяви можна лише через «Дію»?

Так, поки лише через мобільний застосунок «Дія». На порталі Diia.gov.ua ця послуга буде тижні через два. Це важливо для юридичних осіб, які згодом теж зможуть подавати заяви. На підготовку функціоналу [для юридичних осіб] йде більше часу.

Розкладім алгоритм покроково. Які документи потрібні, що автоматично підтягується, що треба завантажувати?

Інформацію в заявці можна розділити на кілька груп. Перша ― це частина про заявника. Друга — про майно: тут йдеться про саме майно і право власності на нього. Третя — про руйнування. «Дія» нам дуже допомагає, бо якщо людина в ній зареєстрована, то в системі підтягуються дані з реєстрів, індивідуальний податковий номер, паспорти. Тобто по першій групі інформацію ми вже маємо.

В «Дії», найімовірніше, вже є інформація про нерухоме майно, яким володіє людина. Тобто в системі, ймовірно, відобразиться квартира чи будинок. Але «Дія» підтягує майно, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав, а він почав працювати у 2013 році. Якщо з того часу з житлом не було ніяких операцій — тобто його не дарували, не передавали в спадок, не продавали — то не було і приводів його реєструвати. Але це дуже просто змінити — треба звернутися до нотаріуса чи держреєстратора, вони внесуть майно в реєстр.

Але будуть випадки, коли цю реєстрацію буде неможливо зробити. Наприклад, якщо документи згоріли, а майно на окупованій території. Тоді будемо все одно просити людей пробувати зареєструвати заяву в реєстрі. Якщо вони отримають відмову від нотаріуса чи держреєстратора, то показати нам цю відмову і надати всі можливі свідчення і докази, що це справді їхнє майно. Це можуть бути скани документів, квитанції за комунальні послуги на імʼя власника ― все, що є. А ми будемо дивитися.

Заявник може вказати, що саме сталося. Наприклад, руйнування через повітряну атаку, ракету, дрон, артилерійський обстріл або шкода, завдана окупацією. Окремо ми виділили підрив Каховської ГЕС. Бо в цьому випадку може йтися про наслідки на великій площі і далеко від бойових дій. Людина зможе вказати, що вона не знає, що трапилося — не всі можуть розібрати, що саме прилетіло. Ми будемо просити вказати або дату, або період, у який все відбулося.

Маркіян Ключковський і Михайло Федоров підписують угоду про запуск реєстру в «Дії». minjust.gov.ua

Наступний крок — грошова оцінка руйнувань. Він необов’язковий, бо цієї оцінки може не бути. Але якщо є якийсь акт комісійного обстеження — це добре. Людина може сама замовити таку оцінку. Можуть бути й інші докази — наприклад, за яку суму квартиру чи будинок купили.

Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», то інформація про завдану шкоду записана в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, а в людей є акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. На першому етапі ми будемо брати інформацію з цього реєстру.

Ви будете враховувати інфляцію при оцінці майна?

Це вже компетенція майбутньої Компенсаційної комісії. Люди, що беруть участь у програмі «єВідновлення», могли отримати компенсацію від держави. Але зазвичай ця програма не компенсує суму повністю. Мета «єВідновлення» — підставити плече і допомогти відновити житло вже зараз тим людям, які цього потребують. Тому ми заохочуємо, щоб люди подавали заяви і до нас. Чекати доведеться довше, але наша мета — отримати компенсацію в повному обсязі.

Скільки часу треба, щоб подати заявку?

Ми проводили тестування. Якщо заява найпростіша — тобто є всі документи, то користувачі витрачали 7,5 хвилини. Складніші випадки — більше часу, все індивідуально.

Яку наступну категорію збитків ви плануєте вводити в реєстр?

Затверджений перелік категорій складається із 44 пунктів. Але ми будемо запускати їх поетапно. Ми обрали для себе формат роботи тримісячними циклами. За цей час нам треба для кожної категорії розробити правила, вимоги до доказів, підключити ті системи, які існують, щоб докази підтягувалися автоматично. Рада реєстру, яка затверджує всі ці правила, засідає один раз на квартал.

Є кілька головних критеріїв: наскільки грубі порушення міжнародного права сталися, наскільки вони поширені і наскільки доступні докази. Поки дуже орієнтовно можу сказати про такі наступні категорії: загибель, поранення, тортури, позбавлення волі, сексуальне насильство, можливо, депортація. Але може бути, що з депортацією ми не встигнемо в найближчі три місяці.