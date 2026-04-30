Відшкодування збитків агресії РФ. Рада ратифікувала Конвенцію про компенсаційну комісію для України

Верховна Рада 30 квітня в другому читанні і в цілому підтримала законопроєкт № 0371, яким ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Про це йдеться в картці проєкту, деталі опублікувала пресслужба Ради.

За проголосували 283 депутати.

Компенсаційна комісія — це незалежний адміністративний орган в інституційних рамках Ради Європи, який має ухвалювати рішення про відшкодування збитків, завданих російською агресією. Наразі вже функціонує міжнародний Реєстр збитків, куди громадяни можуть подавати заяви на компенсацію.

Станом на 19 лютого 2026 року Конвенцію підписали 35 держав, включно з Україною, а також Європейський Союз. Вона набере чинності через три місяці після того, як будуть виконані такі умови:

25 країн-підписантів мають дати згоду на обов’язковість для них цієї Конвенції;

сукупні індивідуальні внески цих підписантів до бюджету Реєстру на 2025 рік мають становити щонайменше 50% від загального бюджету Реєстру на 2025 рік (€3 692 150).

Компенсація збитків через агресію Росії

17 травня 2023 року створили Міжнародний реєстр збитків, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року.

Компенсаційна комісія — один з інструментів цього реєстру, вона вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків, у жовтні її створення підтримала ПАРЄ.

В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», то інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.