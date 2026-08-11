ДБР порушило кримінальну справу через авіакатастрофу винищувача МіГ-29 на Одещині

Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу через авіакатастрофу винищувача МіГ-29 на Одещині 10 серпня.

Про це повідомило саме ДБР.

Справу розпочали за фактом порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

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Слідчі всю ніч працювали на місці падіння: оглянули територію, вилучили уламки літака та опитали свідків і військовослужбовців. Наразі ДБР шукає бортовий реєстратор. Його дані мають допомогти встановити, що відбувалося в останні хвилини польоту, і визначити причини аварії.

За даними слідчих, літак знищував російські безпілотники перед падінням. Згодом винищувач загорівся, а пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися, його евакуювали до лікарні.

Втрати Повітряних сил

З початку повномасштабної війни з Росією українські Повітряні сили втратили кілька винищувачів і професійних льотчиків. Зокрема, в серпні 2023 року загинув пілот Андрій «Джус» Пільщиков, також загинули двоє льотчиків під час авіакатастрофи на Житомирщині.

У серпні 2024 року під час відбиття російської атаки загинув Олексій «Мунфіш» Месь. Це була перша офіційно підтверджена втрата Україною винищувача F-16.

Після цього повідомляли про кілька авіакатастроф: у ніч проти 23 серпня 2025 року загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, а вже 17 грудня загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24. Перед цим, опівдні 8 грудня 2025 року, на східному напрямку фронту під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов.

16 червня 2026 року у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М — загинули льотчик і штурман. 29 липня сталася авіакатастрофа винищувача F-16 на Полтавщині, пілот вижив.