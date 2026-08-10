The Atlantic: Виробники Patriot бояться, що Україна зможе виробляти ракети швидше і дешевше за США

Виробники ракет до Patriot бояться, що Україна зможе виробляти їх швидше і дешевше за США, тому уповільнюють передачу ліцензій.

Про це The Atlantic повідомив неназваний представник Республіканської партії США.

За словами посадовця, виробники Raytheon і Lockheed офіційно можуть заявляти, буцімто бояться крадіжки інтелектуальної власності. Однак справжня причина в тому, що Україна зможе вдосконалити ракети до Patriot, а потім налагодити їхнє масове виробництво швидше і значно дешевше, ніж американські підприємства.

Україна вже ділиться своїм військовим досвідом і технологіями із союзниками. Зокрема, українські фахівці допомагали США протидіяти іранським дронам на Близькому Сході, використовуючи систему Sky Map для їхнього виявлення за допомогою акустики та ШІ.

Водночас The Atlantic вважає, що надання ліцензії могло б бути вигідним не лише Україні. Після завершення війни українські підприємства потенційно могли б виробляти ракети Patriot для США та інших союзників.