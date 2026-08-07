Підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон продовжили арешт на 60 діб

Шевченківський районний суд Львова 7 серпня продовжив запобіжку для підозрюваного в убивстві мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон Вʼячеславу Зінченку. Йому призначили 60 діб під вартою без можливості внести заставу.

Про це повідомило «Суспільне Львів» із зали суду.

На засіданні була адвокатка Діана Кара, яку призначили Зінченку через Західний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги. За її словами, обвинувачений відмовляється від її послуг, а також від послуг державного адвоката. Натомість, він обирає свого захисника за договором — Ларису Криворучко.

Журналісти зазначили, що адвокати під час розгляду справи наполягали на цілодобовому домашньому арешті.

Убивство Ірини Фаріон

19 липня 2024 року у Львові вбили колишню народну депутатку Верховної Ради, мовознавицю Ірину Фаріон.

Майже за тиждень, 25 липня, підозрюваного затримали у Дніпрі. Ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко. У телефоні фігуранта знайшли скриншоти з гугл-карт, на яких зображені вулиці, повʼязані з Фаріон. Також там виявили картинки проросійського характеру — з логотипом ФСБ і нацистською символікою та меми про мовознавицю.

Правоохоронці зʼясували, що Зінченко ще у 2022 році приєднався в одному з месенджерів до групи, яка поширювала ідеї насильства, жорстокості та пропагувала расову, національну й релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він став учасником іншої групи, повʼязаної з російською неонацистською організацією. За даними слідства, перебуваючи в цих групах, підозрюваний нібито розвинув особисту неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію із захисту української мови та культури.