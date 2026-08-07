Медіа: Безпілотник, який пролетів біля українського Ан-124 в Лейпцигу, міг збити водій автобуса

Безпілотник, що пролітав біля українського літака Ан-124 в Лейпцигу, міг збити водій автобуса, який проводив службову екскурсію територією аеропорту. За іншою версією, водій знайшов безпілотник уже на землі та лише перевернув його.

Про це пише Welt із посиланням на поліцейський звіт.

Дрон виявив 4 серпня близько 23:42 працівник компанії PortGround на пероні аеропорту. Органи безпеки Німеччини розглядають цей інцидент як ймовірну спробу теракту. За попередніми даними слідства, до безпілотника був прикріплена вибухова речовина Semtex.

Українська авіакомпанія «Антонов» регулярно використовує аеропорт в Лейпцигу як базу для транспортних літаків. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну шість літаків авіакомпанії базуються саме там.

Що передувало

5 серпня біля українського літака в аеропорту німецького Лейпцига виявили дрон з вибухівкою і детонатором.

Аеропорт Лейпцига використовують для вантажних перевезень зброї. Тоді німецька поліція класифікувала інцидент як правопорушення, повʼязане з держбезпекою. Там не виключають можливий диверсійний напад.

Голова МВС Німеччини Александр Добріндт прокоментував інцидент і заявив, що це «новий рівень небезпеки». За його словами, це професійний «сценарій гібридної атаки». Добріндт наголосив, що люди, які стоять за цим, мали високий рівень технічної підготовки і досвід роботи з вибухівкою, тож це точно не «аматорський підхід».

У МЗС України повідомляли, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а літаки компанії «Антонов» не пошкоджені.

7 серпня Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило, що в українському літаку були військові боєприпаси. Про наявність зброї писали німецькі медіа.