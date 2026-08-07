FT: У Євросоюзі назвали головні причини затримки вступу України, однак у блоці думають про новий підхід до розширення

Країни Євросоюзу хочуть бачити Україну у складі блоку, але вони занепокоєні рівнем корупції в країні та незалежністю судової влади. Це протиріччя змусило ЄС задуматися про новий підхід до розширення, який відповідатиме нинішнім політичним реаліям.

Про це пише Financial Times із посиланням на високопосадовця ЄС, який брав участь у переговорах з Києвом.

За словами посадовця ЄС, позиція України про вступ до 1 січня 2027 року була «криком про допомогу». Він вважає, що український президент Володимир Зеленський знав, що це неможливо, але це був сигнал, що звичайного порядку денного стосовно вступу недостатньо.

«Не можна ввести до ЄС країну з 40 мільйонами населення, яка посідає 104-те місце у світовому списку корупції. Це було б глузуванням з усього проєкту. Але також не можна залишати її напризволяще. Усі бачать, що Україні знадобиться щось від нас, щоб [довге очікування на повноцінне членство] було легше пройти», — вважає європейський високопосадовець.

Він також зазначає, що попри очікування кандидатів, залишається незрозумілим, чи готовий сам ЄС до вступу нових членів. За його словами, Україна показала найбільше, наскільки у блоці до цього неготові.