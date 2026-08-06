Два великі НПЗ і судна в Чорному морі. Зеленський розповів деталі нічної атаки України по Росії

У ніч проти 6 серпня Сили оборони України здійснили чергову атаку по російських цілях. Серед них — два великі нафтопереробні заводи та судна тіньового флоту.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, під удар потрапили НПЗ «Башнафта-Новойл» у Башкортостані, що розташований за понад 1 300 км від лінії фронту.

На цьому заводі виробляють бензин, скраплений газ, дизельне та авіаційне пальне. Його потужність переробки — приблизно 7 мільйонів тонн нафти на рік. Востаннє по НПЗ прилітало 2 серпня.

Також під атакою вночі був НПЗ «Славнафта-Янос» у Ярославській області — майже за 700 км від кордону. Влада регіону заявляла про «наймасовішу атаку» — нібито збили всі 180 дронів.

Це один з найбільших НПЗ у Росії, щороку він переробляє приблизно 15 мільйонів тонн нафти. Попередня атака на цей завод була 17 липня.

Крім того, українські війська атакували два військові сторожові катери та судна тіньового флоту РФ. Зеленський каже, що це відповідь на російську агресію в акваторії Чорного моря.