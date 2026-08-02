Саратовський НПЗ, нафтобаза й аеродром «Енгельс». Генштаб прозвітував про атаковані вночі обʼєкти у Росії

У ніч проти 2 серпня українські військові атакували Саратовський нафтопереробний завод, аеродром «Енгельс» і нафтобазу в Калузькій області Росії.

Про це звітує Генштаб ЗСУ.

Саратовський НПЗ — одне з найбільших нафтопереробних підприємств російського Поволжя. Його потужність переробки — приблизно 7 млн тонн нафти на рік. Завод задіяний у забезпеченні потреб військово-промислового комплексу та Збройних сил РФ. Збитки від цієї атаки уточнюють.

По цьому НПЗ з початку повномасштабної війни прилітало вже щонайменше 15 разів. Востаннє — 31 травня.

Ще одна ціль українських військ цієї ночі — аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ. Там базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, з яких росіяни регулярно атакують Україну.

Ще цієї ночі українські війська вдарили по нафтобазі у Людинові Калузької області РФ, а також по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА на Брянщині.

Крім того, зранку у Росії загорівся ще один нафтопереробний завод — в Уфі. На цьому НПЗ компанії «Башнафта» виробляють бензин, скраплений газ, дизельне та авіаційне пальне. Його потужність переробки — приблизно 7 млн тонн нафти на рік. Офіційно цю атаку в Україні поки не підтверджували.

Напередодні Сили оборони вдарили по ще одному НПЗ у Башкортостані — «Башнафта-Уфанафтохім», що майже за 1 600 км від України.