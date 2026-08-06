У Ярославлі палає НПЗ — один з найбільших у Росії. Влада заявила про «наймасовішу атаку» на регіон

Зранку 6 серпня дрони атакували великий нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Губернатор регіону Михайло Євраєв заявив про «наймасовішу атаку».

Він каже, що ППО збила всі 180 безпілотників. А уламки нібито пошкодили автівки, приватні та багатоквартирні будинки.

Проте в мережі публікують кадри з НПЗ «Славнафта-Янос», який досі горить. Про нього влада регіону не згадала.

Це вже не перша атака на цей завод — востаннє по ньому прилітало 17 липня. Щороку НПЗ переробляє приблизно 15 мільйонів тонн нафти.