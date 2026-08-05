У Пентагоні заперечили, що армія США майже вичерпала свої запаси далекобійних ракет

Глава Пентагону Піт Гегсет спростував повідомлення медіа про те, що країна використала «майже всі» свої запаси далекобійних ракет від початку війни з Іраном.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.

Він показав кадр із телеефіру CNN, де вказано, що військові США витратили майже 80% наявних запасів до системи ППО THAAD.

Раніше Гегсег заявляв, що війна з Іраном вже обійшлася США у щонайменше $37,5 мільярда.