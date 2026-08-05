У Пентагоні заперечили, що армія США майже вичерпала свої запаси далекобійних ракет

Глава Пентагону Піт Гегсет спростував повідомлення медіа про те, що країна використала «майже всі» свої запаси далекобійних ракет від початку війни з Іраном.
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X.
Він показав кадр із телеефіру CNN, де вказано, що військові США витратили майже 80% наявних запасів до системи ППО THAAD.
Раніше Гегсег заявляв, що війна з Іраном вже обійшлася США у щонайменше $37,5 мільярда.
- Учора Reuters писало, що армія США вичерпала запаси ракетних систем ATACMS та ударних ракет PrSM. Джерела журналістів не повідомили, скільки саме ракет кожного типу залишилося у США. На початку липня медіа писали, що президент США Дональд Трамп відклав масштабну військову операцію проти Ірану, зокрема через занепокоєння щодо скорочення запасів американських ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони.
- Сьогодні Axios повідомив, що США, Іран та Оман можуть оголосити про укладення тимчасової угоди про відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Тимчасове перемирʼя запровадять на 60 днів, а надалі його можуть продовжити.