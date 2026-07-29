Тиск від виробників зброї, пропозиції «декоративних посад» та світоглядний конфлікт із Сирським. Головне з інтервʼю Федорова

Михайло Федоров в інтервʼю «Українській правді» розповів про тиск від виробників зброї, пропозиції «декоративних посад» та світоглядний конфлікт із колишнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Про причину звільнення

Федоров вважає, що причиною його звільнення є те, що багато людей оточили Міноборони через зміну процесів всередині. За його словами, тиск посилився в середині квітня і вже тоді було зрозуміло, що це «чимось закінчиться». Він вважає, що зміни у міністерстві спричинили незадоволення у багатьох людей, які почали сіяти негатив навколо президента і в медіа.

Відставка уряду є лише «ширмою» для його звільнення, вважає Федоров. Про свою відставку він дізнався від президента за пів години до засідання фракції.

Про ультиматуми та повернення на посаду міністра оборони

Федоров запевнив, що не ставив жодних ультиматумів. Він пішов з посади разом з урядом, після чого почалися протести і йому запропонували низку посад. Однак ексміністр оборони вважає їх «декоративними».

«Я просто сказав, що в мене є певна візія про те, що робити далі. Де б я не був, я буду за нею йти, проте займати якусь декоративну посаду я не буду», — запевнив ексміністр оборони.

Комунікація із Зеленським

Комунікація з президентом Володимиром Зеленським ще триває. З неї варто вийти так, щоб «країна стала сильнішою».

Реформа мобілізації

За словами Федорова, реформу мобілізації планували представити у липні, запустити у серпні, а до вересня усунути основні проблеми. У червні Міноборони запустило перший етап, який повʼязаний з термінами служби, відстрочкою, заробітними платами та переведеннями. Оскільки фінансування на це не було, проводили оптимізацію всередині.

«Ми рухалися чітко по нашому плану. У мене на середу, на момент мого звільнення, була запланована зустріч з усіма ключовими стейкхолдерами з мобілізації, де я повинен був підписати указ — перший крок по реформі. Важко сказати, чому не вдалося, бо ми по плану рухалися», — додав він.