Медведчук отримав ще одну підозру — за що цього разу

Колишньому нардепу від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність України, а також виправдовуванні російської агресії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Як зʼясувало слідство, екснардеп брав участь у пропагандистських телепроєктах, заперечував російську агресію та ставив під сумнів суверенітет України. У листопаді 2025 року Медведчук в ютуб-інтерв’ю німецькому блогеру та пропагандисту Томасу Реперу говорив про «включення» України до складу РФ.

Це інтервʼю екснардеп поширив на підконтрольному йому ресурсі «Другая Украина». У 2023 році Медведчук брав участь у програмах білоруських телеканалів СТВ та СTV, де також виправдовував російську агресію.