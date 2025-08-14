Медведчуку та 12 його поплічникам повідомили про підозри через пропагандистський проєкт «Другая Украина»

Служба безпеки України викрила 12 поплічників колишнього українського нардепа Віктора Медведчука. Покази дав раніше затриманий соратник Медведчука Кирило Молчанов.
Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.
СБУ зібрала докази на учасників організації «Другая Украина», яка діє в Москві під прикриттям «громадського об’єднання». Віктор Медведчук погодив створення пропагандистського медіапроєкту з Путіним — очільник Кремля доручив ФСБ координувати цей проєкт.
Далі Медведчук власноруч сформував «штат» прокремлівського об’єднання, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до РФ на початку повномасштабного вторгнення.
За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні телеграм-канали, ютуб та зарубіжний рупор Кремля «Голос Європи» (Voice of Europe).
Згодом такі повідомлення підхоплювали кремлівські пропагандисти для масового тиражування на своїх інформресурсах.
Крім того, слідство встановило, що Медведчук особисто займається фінансуванням організації і для цього взаємодіє з адміністрацією Путіна та російськими урядовими структурами.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили про підозру Медведчуку та його «підлеглим», які переховуються в Росії.
Ось повний список:
- Денис Жарких;
- Артем Марчевський;
- Роман Коваленко;
- Руслан Калинчук;
- Ян Таксюр;
- Юрій Дудкін;
- Руслан Коцаба;
- Наталія Хорошевська;
- Богдан Гіганов;
- Олег Ясинський;
- Олександр Лазарєв.
Їх підозрюють у держзраді, колабораційній діяльності, публічних закликах до насильницької зміни влади, виправдовуванні агресії РФ.
Вищезгаданому затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомили про додаткову підозру за фактом роботи на ворожі спецслужби. Як встановило слідство, він працював одночасно на дві спецслужби: ФСБ та зовнішню розвідку РФ. Одним із його «прямих контактів» був перший заступник очільника Пʼятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгій Грішаєв — листування знайшли у телефоні підозрюваного.
За вказівкою окупантів Молчанов та його «колеги» виправдовували російську агресію, дискредитували Україну на міжнародній арені та розхитували внутрішню ситуацію в країнах-партнерах. Сам Молчанов організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля — закликав згортати міжнародну підтримку України. За матеріалами справи, керував цією діяльністю особисто Віктор Медведчук.
Молчанову загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- Молчанова затримали у Польщі 1 квітня цього року — зараз він перебуває в одному з київських СІЗО. Це перший випадок, коли в Україну передали російського агента, який працював проти держави в інформаційній сфері.
- Віктор Медведчук — колишній нардеп, кум Путіна. Медведчука Україна підозрює в державній зраді. Україна 22 вересня 2022 року віддала його Росії під час великого обміну, тоді вдалося повернути командирів з «Азовсталі». Зараз Медведчук з родиною мешкає в Росії та зареєстрував там громадську організацію «Другая Украина».