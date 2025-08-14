Медведчуку та 12 його поплічникам повідомили про підозри через пропагандистський проєкт «Другая Украина»

Служба безпеки України викрила 12 поплічників колишнього українського нардепа Віктора Медведчука. Покази дав раніше затриманий соратник Медведчука Кирило Молчанов.

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

СБУ зібрала докази на учасників організації «Другая Украина», яка діє в Москві під прикриттям «громадського об’єднання». Віктор Медведчук погодив створення пропагандистського медіапроєкту з Путіним — очільник Кремля доручив ФСБ координувати цей проєкт.

Далі Медведчук власноруч сформував «штат» прокремлівського об’єднання, до якого увійшли топменеджмент і пропагандисти підсанкційних телеканалів екснардепа. Більшість з них виїхала до РФ на початку повномасштабного вторгнення.

За вказівками Медведчука вони готували та поширювали антиукраїнський контент через підконтрольні телеграм-канали, ютуб та зарубіжний рупор Кремля «Голос Європи» (Voice of Europe).