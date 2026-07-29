FT: Угорщина відклала відкриття двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції України

Угорщина знову сповільнює процес вступу України до Європейського Союзу. Будапешт відклав відкриття двох переговорних кластерів щодо євроінтеграції Києва.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, Угорщина затримала відкриття другого та третього переговорних кластерів, які стосуються інтеграції України до єдиного ринку ЄС, а також економічної та соціальної політики.

Водночас один з дипломатів ЄС у коментарі Financial Times назвав затримку «тимчасовою перешкодою» або «збоєм», який, імовірно, вдасться подолати. Однак європейські посадовці попередили, що для збереження підтримки Угорщини може знадобитися пряме політичне втручання на рівні лідерів ЄС.

Після перемоги реформістського премʼєра Петера Мадяра на виборах у квітні ситуація з українською євроінтеграцією покращилася. У червні Київ зміг відкрити перший переговорний кластер щодо фундаментальних реформ, а на початку липня — кластер із питань зовнішньої та безпекової політики.

Однак минулого тижня Будапешт знову пригальмував процес, заблокувавши відкриття наступних двох кластерів. Угорський уряд виступає проти будь-якої «прискореної процедури» вступу України до ЄС. Речник уряду заявив, що Київ не повинен отримувати сприятливіші умови, ніж країни Західних Балкан.

Водночас Європейська комісія, як пише Financial Times, вважає, що Україна виконала всі формальні вимоги для відкриття переговорів за всіма шістьма кластерами, і неодноразово закликала країни-члени ЄС продовжити процес.