Прикордонники Литви виявили тунель, який веде з Білорусі на територію країни. Імовірно, ним мігранти мали незаконно перетинати кордон.
Про це пише литовське медіа LRT.
Тунель виявили минулої середи, 22 липня, у Варенському районі на південному сході Литви. Прикордонники зафіксували вібрації ґрунту, які могли свідчити про те, що з білоруського боку риють підземний хід.
Перевірити це литовським прикордонникам допомагали польські фахівці, які привезли обладнання для пошуку підземних тунелів. Вони пробурили контрольний отвір і виявили тунель, який ще не мав виходу на територію Литви.
За даними прикордонників, діаметр тунелю становить приблизно один метр, а глибина залягання — майже 1,5 метра.
У відомстві нагадали, що раніше схожі тунелі вже знаходили як у Литві, так і в Польщі. Їх використовували для контрабанди товарів і незаконної переправки людей через кордон із Білорусі.
- У 2021 році після санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні з Білоруссю.
- У серпні 2025 року The Telegraph із посиланням на джерела писав, що Путін, імовірно, обʼєднався з лівійським воєначальником Халіфою Хафтаром, щоб спровокувати нову міграційну кризу в Європейському Союзі.