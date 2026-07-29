У Литві знайшли тунель з Білорусі — ним, ймовірно, до країни мали потрапляти нелегальні мігранти

Прикордонники Литви виявили тунель, який веде з Білорусі на територію країни. Імовірно, ним мігранти мали незаконно перетинати кордон.

Про це пише литовське медіа LRT.

Тунель виявили минулої середи, 22 липня, у Варенському районі на південному сході Литви. Прикордонники зафіксували вібрації ґрунту, які могли свідчити про те, що з білоруського боку риють підземний хід.

Перевірити це литовським прикордонникам допомагали польські фахівці, які привезли обладнання для пошуку підземних тунелів. Вони пробурили контрольний отвір і виявили тунель, який ще не мав виходу на територію Литви.

За даними прикордонників, діаметр тунелю становить приблизно один метр, а глибина залягання — майже 1,5 метра.

У відомстві нагадали, що раніше схожі тунелі вже знаходили як у Литві, так і в Польщі. Їх використовували для контрабанди товарів і незаконної переправки людей через кордон із Білорусі.