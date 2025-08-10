Telegraph: Путін разом з лівійським воєначальником може готувати міграційну кризу в ЄС

Путін, ймовірно, обʼєднався з лівійським воєначальником Халіфою Хафтаром, щоб спровокувати нову міграційну кризу в Європейському Союзі. Європейська комісія відстежила, що кількість рейсів між східним лівійським містом Бенгазі та Мінськом збільшилась.

Про це пише The Telegraph із посиланням на неназваних посадовців, обізнаних із цим питанням.

Газета ознайомилася з даними з відкритих джерел, які свідчать про різке зростання кількості рейсів за останні місяці між лівійським містом Бенгазі та білоруською столицею. Рейси виконує національний перевізник «Белавіа».

У травні між містами було лише два рейси, у червні їх кількість зросла до пʼяти, а в липні їх було чотири.

Один із членів Єврокомісії зазначає, що частота і характер цих рейсів, особливо в короткі терміни, породжують питання про потенційну координацію або сприяння потокам нелегальної міграції.

«Мігрантів режим використовує, як інструмент тиску на кордони Європейського Союзу, і наші сусіди справді страждають від цього», — лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв’ю The Telegraph.

За її словами, це все дії Лукашенка, просто бізнес для його режиму та інструмент тиску на ЄС щодо принципової та твердої позиції в підтримці демократії.

Разом з тим The Telegraph пише про те, що Путін нарощує вплив у Лівії, що може стати загрозою для Європи. Росія перемістила техніку із Сирії до Лівії та підтримує місцевого військового лідера Хафтара, в арсеналі якого вже є сотні російських бронемашин і ППО. Хафтар контролює мережу контрабандистів мігрантів, а Лівія — один з головних маршрутів до Європи через Середземне море. В ЄС побоюються, що Москва використає міграцію як зброю, як це вже було з Білоруссю.

«Звісно, існує небезпека того, що Росія використовуватиме мігрантів і питання міграції загалом як зброю проти Європи. Перетворення мігрантів на зброю відбувається, і, звичайно, ми також побоюємося, що Росія має намір зробити те саме з Лівією», — заявив минулого місяця Politico комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер.

Міграційна криза

Ймовірний союз Путіна з Лівією може призвести до повторення міграційної кризи 2021 року, зазначає The Telegraph. Тоді десяткам тисяч потенційних шукачів притулку допомогли перетнути кордон через Білорусь. Це, як вважають, була організована Росією спроба дестабілізувати ЄС.

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звинувачували в тому, що він дозволяв мігрантам приземлятися в Мінську, а потім допомагав транспортувати їх до імпровізованих таборів на кордонах з Польщею, Литвою та Латвією.

Білоруські чиновники радили мігрантам з таборів, як перетнути кордон. Аналітики стверджують, що це робили в координації з Путіним, щоб відвернути увагу від російських сил, зосереджених на кордонах з Україною перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну в лютому 2022 року.