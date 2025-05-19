Литва подала позов до Міжнародного суду ООН проти Білорусі — каже, що влада організовувала потік мігрантів до її кордону

Литва 19 травня подала позов до Міжнародного суду ООН проти Білорусі за те, що країна сприяла збільшенню потоку мігрантів на литовський кордон. Литва вважає, що ці дії порушують міжнародну угоду про боротьбу з незаконним перевезенням мігрантів, а переговори між країнами не дали результату.

Про це йдеться на сайті литовського МЗС.

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З 2021 року потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви різко зріс. Литовські служби зібрали докази того, що білоруська влада допомагала їм дістатися до кордону — збільшувала кількість рейсів із країн Близького Сходу, видавала візи, забезпечувала проживання. А після прибуття в Білорусь — білоруські силовики супроводжували людей до кордону з Литвою й змушували їх переходити його в небезпечних умовах.

Попри численні запити, білоруські прикордонники відмовилися допомогти Литві зупинити ці потоки. Литва бачить у цьому політичний тиск через її підтримку білоруської опозиції та санкції проти режиму Лукашенка.

Литва вимагає від Білорусі компенсувати збитки, зокрема витрати на будівництво прикордонної стіни, та гарантувати, що подібне більше не повториться.

Міністр юстиції Рімантас Моцкус заявляє, що цим рішенням Литва демонструє своє лідерство у захисті інтересів як країни, так і ЄС, і прагне до порядку, заснованого на міжнародному праві.