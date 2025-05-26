Литва в межах позову до Суду ООН вимагає від Білорусі понад €200 мільйонів компенсації за міграційну кризу

Литва вимагає понад €200 мільйонів компенсації від Білорусі за міграційну кризу. Напередодні Литва подала позов проти Білорусі до Міжнародного суду ООН через міграційну кризу і стверджує, що влада цієї країни організовувала потік мігрантів до її кордону.
Про це пише Baltic News Service з посиланням на литовське Міністерство юстиції, передає LRT.
У Міністерстві юстиції Литви пояснили, що зараз йдеться лише про витрати у сфері внутрішніх справ, але точну суму збитків ще уточнюватимуть. Там також наголосили: рішення в цій справі може вплинути на інші судові процеси — особливо ті, де Литву звинувачують у порушенні прав мігрантів. Зараз Європейський суд з прав людини у Страсбурзі розглядає сім таких справ.
У міністерстві кажуть: якщо суд визнає, що дії Білорусі безпосередньо призвели до проблем у Литві (наприклад, до великого потоку мігрантів і великих витрат), це може стати прикладом і для інших справ. Іншими словами, якщо офіційно встановлять, що між діями однієї держави та їхніми наслідками є прямий зв’язок, це допоможе і в подальшому — в інших справах буде легше довести, хто винен і хто має відповідати.
За даними незалежного білоруського медіа Euroradio, до позову Литви може приєднатися Польща. Польське МЗС підтвердило, що знало про ініціативу Литви про судовий й погоджується з тим, що Білорусь грубо порушила міжнародне право. Там також повідомили, що серйозно розглядають можливість приєднатися до справи.
Ще раніше дев’ять країн Євросоюзу, зокрема Литва, опублікували відкрите звернення. У ньому вони закликають переглянути, як зараз тлумачиться Європейська конвенція з прав людини — особливо в частині, яка стосується міграції. Країни вважають, що мають мати право ефективно захищатися, якщо хтось використовує мігрантів як інструмент політичного тиску. Вони також заявили, що в деяких ситуаціях сучасне трактування цієї Конвенції заважає їм ухвалювати потрібні рішення.
- Потік мігрантів з території Білорусі до Литви, Латвії й Польщі почався у 2021 році й відтоді лишається серйозною проблемою для прикордонних країн ЄС.
- Литовські служби зібрали докази того, що білоруська влада допомагала їм дістатися кордону — збільшувала кількість рейсів із країн Близького Сходу, видавала візи, забезпечувала проживання. А після прибуття в Білорусь білоруські силовики супроводжували людей до кордону з Литвою й змушували їх переходити його в небезпечних умовах. Попри численні запити білоруські прикордонники відмовилися допомогти Литві зупинити ці потоки. Литва бачить у цьому політичний тиск через її підтримку білоруської опозиції та санкцій проти режиму Лукашенка.