Біля узбережжя Одеси затонуло іноземне судно, по якому вдарили росіяни

Йдеться про судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау. Його власник — Туреччина. Тоді атака спричинила масштабну пожежу на кораблі.

Росіяни вдарили по ньому, коли корабель виходив із порту, завантажений українською кукурудзою. Тоді загинуло девʼять членів екіпажу й український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу евакуювали.

Удари по суднах у Чорному морі

Уранці 13 липня російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, коли воно розвантажувало мінеральні добрива в порту Одещини. Троє членів екіпажу загинули, ще пʼятеро моряків поранені.

19 липня росіяни атакували судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау — воно йшло на вихід з українських вод із кукурудзою. На борту було 17 громадян Сирії та Індії, а також один українець. Тоді загинули шестеро людей, ще двоє — постраждали.

Вже 22 липня українські військові морської охорони ДПСУ врятували іноземний екіпаж з балкера, по якому вдарили росіяни.

Після цього міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що 27 липня Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через російські удари по суднах у Чорному морі. Також після ударів судна тимчасово перестали заходити в українські порти.