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Україна скликає Радбез ООН через російські удари по суднах у Чорному морі

Автор:
Вероніка Довганюк
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН 27 липня через російські удари по суднах у Чорному морі.

Про це він написав в Х.

За його словами, за останні кілька днів під російським ударом були щонайменше три цивільні вантажні судна — постраждали десятки членів екіпажу. Це призвело до того, що сьогодні через український морський коридор у Чорному морі не пройшло жодне судно — і це в розпал врожаю.

У МЗС стверджують, що російські удари по суднах у Чорному морі можуть призвести до зростання цін на продовольчі товари в Африці, Азії, на Близькому Сході, в Латинській Америці та деяких країнах.

Сьогодні російська армія дроном вдарила по балкеру Golden Rose в Чорному морі — українським військовим вдалося врятувати 16 членів екіпажу. Серед них — двоє громадян Сирії та 14 громадян Єгипту.

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Це не перший такий випадок за останній час. Уранці 13 липня російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, коли воно розвантажувало мінеральні добрива в порту Одещини. Троє членів екіпажу загинули, ще пʼятеро моряків поранені.

Вже 19 липня росіяни атакували судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау — воно йшло на вихід з українських вод із кукурудзою. На борту було 17 громадян Сирії та Індії, а також один українець. Тоді загинули шестеро людей, ще двоє — постраждали.