Росіяни атакували цивільне судно на Одещині ракетами, загинули пʼятеро людей

Росіяни атакували цивільне судно на Одещині ракетами типу Х-59/Х-69, загинули пʼятеро людей.
Про це повідомили у Військово-морських силах.
Судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау під час атаки йшло на вихід з українських вод із кукурудзою. Власник судна — Туреччина. Вісьмох членів екіпажу українські військові евакуювали та доправили до лікарні в Одесі. Ще пʼятьох — розшукують.
За наявною інформацією, на борту було 17 громадян Сирії та Індії та один громадянин України — лоцман, повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.
Через загрозу повторної атаки рятувальникам довелося відходити в безпечну зону. На судні виникла масштабна пожежа, її продовжують гасити.
- Уранці 13 липня російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, коли воно розвантажувало мінеральні добрива в порту Одещини. Троє членів екіпажу загинули, ще пʼятеро моряків поранені. Усіх постраждалих госпіталізували.